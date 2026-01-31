Famiglia nel bosco, fiaccolata a Palmoli per sostenere il ricongiungimento

PALMOLI, 31 GEN - A Palmoli, in provincia di Chieti, oggi pomeriggio una fiaccolata promossa dai volontari del presidio spontaneo si è svolta nel paese a sostegno dei coniugi della "famiglia nel bosco" per i quali il Tribunale per i minorenni dell'Aquila ha disposto l'allontanamento dei tre figli, trasferiti in una casa famiglia. A sfilare, partendo dal Castello marchesale, c'erano le famiglie neo-rurali che vivono nel Basso Abruzzo e alcuni rappresentanti dell'associazione "I figli del Mediterraneo", con l'avvocato Gian Luca Gismondi e Saba De Vecchis. L'evento mirava a sostenere il ricongiungimento della famiglia.