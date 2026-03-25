Famiglia nel bosco, Catherine e Nathan partiti per Roma, li attende La Russa

CHIETI, 25 MAR - Sono partiti poco dopo le 10 da Chieti alla volta di Roma, dove alle 12.30 incontreranno a Palazzo Giustiniani il presidente del Senato, Ignazio La Russa, che li ha invitati, Catherine Birmingham e Nathan Trevallion, i coniugi della 'famiglia nel bosco' ai quali il Tribunale per i Minorenni dell'Aquila ha sospeso la responsabilità genitoriale con un'ordinanza del 20 novembre dell'anno scorso. Da allora i tre figli della coppia sono stati collocati in una casa famiglia dove ha vissuto anche la madre fino al 6 marzo scorso, quando è stata allontanata in base a un nuovo provvedimento emesso dal Tribunale sulla scorta di quanto richiesto dalle relazioni dei servizi sociali. Catherine e Nathan erano arrivati alle 9.30 a Chieti dove li aspettava, nello studio di via Spaventa, l'avvocata Danila Solinas, che insieme al collega Marco Femminella assiste i coniugi. Intorno alle 10 sono usciti dall'edificio insieme all'avvocata e a un'interprete. Ad attenderli un'automobile con autista arrivata da Roma. Ai giornalisti che chiedevano 'che giornata sarà oggi?' 'l'avvocata Solinas ha risposto, salendo in auto, 'una bella giornata!'. Il 16 marzo scorso lo stesso La Russa aveva confermato la notizia dell'invito rivolto alla coppia. "La notizia la do e la confermo ora: vedrò i genitori degli sfortunati bambini della vicenda del bosco mercoledì prossimo, con buona pace delle polemiche inutili", aveva detto riferendosi a quelle innescate dall'opposizione in Parlamento per l'imminenza del referendum.