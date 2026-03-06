Famiglia nel bosco: Cantelmi, ogni giorno che passa è un dolore in più

VASTO, 06 MAR - "Siamo molto preoccupati perché fare una perizia su bambini, su minori richiede molte competenze; però noi vogliamo offrire la nostra collaborazione": è quanto dichiara all'ANSA lo psichiatra Tonino Cantelmi, perito di parte dei legali che assistono la coppia della 'famiglia nel bosco', nel giorno in cui è in programma la perizia psicologica sui tre bambini. Quanto al ricongiungimento dei bimbi ai genitori 'dipende dai giudici, ma confido sul buon senso - dice Cantelmi -. Ogni giorno che passa è un dolore in più". "Nonostante tutte le perplessità che abbiamo sulla metodologia, su come sono andate finora le cose in questa perizia e su come potrebbero andare, tuttavia noi offriamo tutta la nostra collaborazione - conclude Cantelmi - perché si possano fare le migliori osservazioni su questi bambini che hanno necessità di tre cose: che genitori vengano restituiti loro, che abbiano un'abitazione idonea e che siano monitorati da un'équipe socio-sanitaria della Asl".