Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Famiglia nel bosco: Cantelmi, ogni giorno che passa è un dolore in più

AA

VASTO, 06 MAR - "Siamo molto preoccupati perché fare una perizia su bambini, su minori richiede molte competenze; però noi vogliamo offrire la nostra collaborazione": è quanto dichiara all'ANSA lo psichiatra Tonino Cantelmi, perito di parte dei legali che assistono la coppia della 'famiglia nel bosco', nel giorno in cui è in programma la perizia psicologica sui tre bambini. Quanto al ricongiungimento dei bimbi ai genitori 'dipende dai giudici, ma confido sul buon senso - dice Cantelmi -. Ogni giorno che passa è un dolore in più". "Nonostante tutte le perplessità che abbiamo sulla metodologia, su come sono andate finora le cose in questa perizia e su come potrebbero andare, tuttavia noi offriamo tutta la nostra collaborazione - conclude Cantelmi - perché si possano fare le migliori osservazioni su questi bambini che hanno necessità di tre cose: che genitori vengano restituiti loro, che abbiano un'abitazione idonea e che siano monitorati da un'équipe socio-sanitaria della Asl".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Famiglia nel boscoVASTO

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario