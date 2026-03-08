Famiglia nel bosco, arrivano gli ispettori del ministero

PESCARA, 08 MAR - Sono in arrivo a L'Aquila gli ispettori del ministero della Giustizia sul caso della famiglia nel bosco. Ad annunciarlo è stata la premier Giorgia Meloni tornando a criticare la decisione dei magistrati di allontanare la madre dai suoi tre figli. Si tratta di decisioni "figlie anche di letture ideologiche" e che infliggono a quei bambini "un altro pesantissimo trauma", ha detto a Fuori dal Coro su Rete 4 annunciando che "il ministro Nordio sta mandando un'ispezione, ci ho parlato ieri". L'istruttoria di Via Arenula era già stata avviata a novembre, in concomitanza con l'ordinanza di sospensione della responsabilità genitoriale della coppia anglo-australiana. Al momento era limitata all'esame della documentazione ma ora il ministro ha deciso di inviare gli ispettori presso il Tribunale dei minorenni dell'Aquila. Anche per Tonino Cantelmi, il perito di parte che coordina il team di psicologi della famiglia Birmingham-Trevallion, con la decisione di allontanare mamma Catherine si è imboccata "una strada sbagliata" e "pericolosa" che rischia di portare i 'bambini del bosco' all'adozione.