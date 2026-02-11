Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Famiglia nel bosco, anche una canzone sul dramma dei figli 'strappati'

AA

PALMOLI, 11 FEB - Si intitola 'Mille silenzi' ed è un brano musicale dedicato alla famiglia del bosco e a tutti i minori 'strappati' ai propri genitori. L'iniziativa è di alcuni musicisti toscani, Paolo Lunghi, Marzio Benelli e Salvatore Cardella che hanno anche arrangiato il brano cantato dalla giovane Fiamma di Firenze. "Dobbiamo restare umani, i figli non sono dello Stato" dicono gli autori. Anche il mondo della musica, dunque, si mobilita per Nathan e Catherine, i genitori dei tre bambini allontanati dal Tribunale dei minori dell'Aquila dal casolare nel bosco e trasferiti in una casa famiglia dove si trovano tuttora. "I bambini sono il patrimonio più grande che abbiamo e il nostro futuro, dobbiamo tutelarli, perciò occorre aiutare le famiglie, non dividerle - dicono ancora gli autori -. Per gli allontanamenti, quando necessari, è determinate la massima chiarezza e trasparenza, non devono esserci equivoci, incomprensioni".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
PALMOLI

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario