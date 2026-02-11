Famiglia nel bosco, anche una canzone sul dramma dei figli 'strappati'

PALMOLI, 11 FEB - Si intitola 'Mille silenzi' ed è un brano musicale dedicato alla famiglia del bosco e a tutti i minori 'strappati' ai propri genitori. L'iniziativa è di alcuni musicisti toscani, Paolo Lunghi, Marzio Benelli e Salvatore Cardella che hanno anche arrangiato il brano cantato dalla giovane Fiamma di Firenze. "Dobbiamo restare umani, i figli non sono dello Stato" dicono gli autori. Anche il mondo della musica, dunque, si mobilita per Nathan e Catherine, i genitori dei tre bambini allontanati dal Tribunale dei minori dell'Aquila dal casolare nel bosco e trasferiti in una casa famiglia dove si trovano tuttora. "I bambini sono il patrimonio più grande che abbiamo e il nostro futuro, dobbiamo tutelarli, perciò occorre aiutare le famiglie, non dividerle - dicono ancora gli autori -. Per gli allontanamenti, quando necessari, è determinate la massima chiarezza e trasparenza, non devono esserci equivoci, incomprensioni".