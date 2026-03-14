Famiglia nel bosco: Ambito sociale, i bimbi restino in casa famiglia

VASTO, 14 MAR - "Gli operatori della casa famiglia di Vasto hanno ripristinato buone relazioni con i minori facendo venir meno le ragioni del disposto trasferimento e, pertanto, il Tribunale potrà ora valutare tale nuovo assetto". Così, in una nota l'avvocata Maria Pina Benedetti, in rappresentanza dell'Ecad 14 Alto Vastese, gestore del Servizio sociale dei Comuni di Ambito all'indomani della visita della Garante nazionale dei minori, Marina Terragni nella casa famiglia dove sono ospitati dallo scorso 20 novembre i bimbi della cosiddetta famiglia del bosco. Durante le ore trascorse nella struttura protetta, la Garante ha incontrato e anche giocato con i bambini trovandoli bene. Nel documento Benedetti sottolinea la professionalità e preparazione del personale in servizio nell'Ecad 14 che opera in equipe con professionisti e sottolinea, replicando alla Terragni, che "l'assistente sociale non ha potuto incontrare la Garante perché impegnata, nelle stesse ore, nella delicata gestione del caso. Ha dato seguito nel pomeriggio ad un contatto telefonico". Sulla situazione giudiziaria l'avvocata Benedetti chiarisce che "l'ultima ordinanza del tribunale per i minorenni, aveva previsto il trasferimento dei minori, senza la madre, a causa della situazione critica, creatasi dal mese di gennaio per il rapporto negativo tra madre dei minori ed operatori, che rendeva difficilissima l'opera inizialmente proficua degli educatori con i bambini ed aveva ripercussioni anche sulla intera struttura. Il Tribunale, infatti, sottolineava che il solo allontanamento della madre, pur prescrivibile, non era risolutivo di tali criticità essendo stati gli operatori sfiduciati da questa agli occhi dei minori. Dopo l'allontanamento della madre e in attesa di reperire altra struttura, si è verificato che gli operatori della casa famiglia di Vasto hanno ripristinato buone relazioni con i minori facendo venir meno le ragioni del disposto trasferimento e, pertanto, il Tribunale potrà ora valutare tale nuovo assetto". L'Ambito sociale invita la Garante Terragni ad "una corretta dialettica istituzionale" e che questa "debba fondarsi su dati oggettivi e sul rispetto dei ruoli".