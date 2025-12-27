Giornale di Brescia
Famiglia nel bosco: a marzo niente più casa in comodato per Nathan

PALMOLI, 27 DIC - Il casolare dato in comodato gratuito a fine novembre scorso dall'imprenditore Armando Carusi a Nathan Trevallion, il papà della 'famiglia nel bosco', sarà disponibile fino a fine febbraio 2026. Poi è probabile che l'uomo, in attesa della decisione del tribunale dei minorenni, si possa trasferire in una struttura messa a disposizione dal sindaco di Palmoli, Giuseppe Masciulli, sempre in comodato gratuito, vicino il campo sportivo, nella periferia del paese. "Il problema grosso sembrava la casa - sono le parole di Carusi all'ANSA - oggi, invece, non sembra più così. Ci auguriamo che tutta questa situazione venga chiarita al più presto, prima dei 4 mesi di tempo per la perizia psicologica". Intanto, l'imprenditore fa sapere di aver invitato Nathan a casa il giorno di Natale, quando l'uomo ha avuto l'opportunità di incontrare moglie e figli per un paio d'ore nella struttura di Vasto. "Mi ha ringraziato ma aveva già preso accordi con un suo amico - ha detto Carusi -. Andava da lui. Ormai un segnale chiaro è arrivato a Nathan e Catherine su questa vicenda. Visto che i bambini devono essere seguiti secondo me non c'è motivo di trattenerli ancora nella struttura. Si parla di socialità ma per loro l'ambiente di Palmoli sarebbe più consono rispetto a Vasto. Una scuola nella città vastese è un altro conto rispetto a Palmoli".

Famiglia nel boscoPALMOLI

