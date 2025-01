Famiglia intossicata dal monossido in Valdarno, 3 in ospedale

MONTEVARCHI (AREZZO), 18 GEN - Famiglia intossicata dal monossido di carbonio nella notte in un appartamento di Levane nel comune di Montevarchi (Arezzo), in Valdarno. Una donna di 54 anni, un uomo di 77 anni e un minore, tutti membri della stessa famiglia, sono stati trasportati in codice 2 all'ospedale valdarnese della Gruccia, le loro condizioni non sarebbero gravi. Il 118 è intervenuto poco dopo l'una, allertato dopo che la famiglia si era sentita male. Sul posto anche i vigili del fuoco e i carabinieri.