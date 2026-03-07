Giornale di Brescia
Famiglia del bosco: sit-in davanti alla casa famiglia, 'siamo i vostri amici'

VASTO, 07 MAR - "Siamo qui per dirvi che siamo i vostri nuovi amici". Con queste parole decine di persone si sono ritrovate oggi pomeriggio davanti alla casa famiglia nella quale sono ospitati i tre 'bimbi del bosco' che, da ieri, sono senza la madre, allontanata su decisione del Tribunale dei minori dell'Aquila. I manifestanti si sono ritrovati di fronte alla struttura protesta per portare la loro vicinanza ai bimbi e a tutta la famiglia, separati ormai da quattro mesi. "Vi siamo vicino e non vi lasciamo soli in questo momento difficile - dice una delle organizzatrici dal microfono -. Vi vogliamo bene. Speriamo di portarvi almeno un minimo di conforto". Tra i manifestanti anche Leonora e Armando Carusi, l'imprenditore e la figlia che hanno concesso l'uso gratuito del loro casolare a Nathan. "Quello che è accaduto è inaccettabile - le parole di Leonora all'ANSA -. Vedere Catherine lasciare la casa famiglia tra le lacrime dei bambini è stata una scena drammatica. E' assurdo che possano accadere queste cose proprio dalle istituzioni che dovrebbero aiutarci e sostenerci". "Abbiamo parlato con Nathan - aggiunge Armando Carusi -. E' un po' più deluso del solito, si ritrova a dare ancora più conforto a Catherine. Siamo sicuri che ce la faranno".

