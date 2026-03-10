Famiglia del bosco, rafforzata la vigilanza alla presidente Tribunale minori

PESCARA, 10 MAR - In seguito agli attacchi e alle minacce ricevute sui social nei mesi scorsi, è stato deciso di innalzare la vigilanza nei confronti della presidente del Tribunale dei minori dell'Aquila, Cecilia Angrisano, che aveva già una protezione per via del ruolo. La notizia, anticipata dal quotidiano il Centro, è stata confermata da fonti qualificate. La presidente era finita nell'occhio del ciclone in seguito all'ordinanza con cui dispose la sospensione della responsabilità genitoriale nei confronti di Nathan e Catherine, la cosiddetta 'famiglia del bosco', e il conseguente allontanamento dei tre figli in una casa famiglia.