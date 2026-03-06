Famiglia del bosco, periti di parte 'una decisione che ci terrorizza'

(v. 'Tribunale, 'allontanare la madre e...' delle 11:03) VASTO, 06 MAR - Una decisione "che ci terrorizza". Con queste parole Marina Aiello, una delle psicologhe che compone il team dei periti della 'famiglia del bosco', ha commentato la decisione del tribunale dei minorenni dell'Aquila di allontanare la madre dalla casa famiglia e separare anche i tre bimbi. "Non ho ancora parlato con i genitori - ha detto entrando nella struttura protetta -, siamo qui per fare il colloquio e vedere i bambini. Mi auguro di poterlo fare, questa è la mia speranza. Si tratta di uno sconvolgimento che ha fatto un'escalation di gravità enorme e assurda".