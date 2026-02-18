Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Famiglia del bosco: la mamma, 'stanno distruggendo i miei figli'

AA

PESCARA, 18 FEB - "Ho dovuto guardare la completa distruzione, il trauma e l'ansia costante crescere nei miei tre figli, ogni giorno per quasi tre mesi. E le stesse persone che avrebbero dovuto proteggerli dal male stanno attivamente supportando tutto questo". In una lunga lettera indirizzata a Maria Luisa Palladino e Marika Bolognese, tutrice e curatrice nominate dal tribunale, e depositata nel fascicolo giudiziario, la mamma dei 'bambini del bosco' si lascia andare a un duro sfogo nei confronti degli assistenti sociali che da tre mesi si occupano dei bimbi nella casa famiglia. "Le loro richieste d'aiuto - si legge nella missiva pubblicata in esclusiva dal quotidiano il Centro - sono state ignorate, liquidate, non credute e purtroppo non è stata intrapresa alcuna azione in loro favore. Invece sono stati dati in dono zucchero, istruzione e siringhe. Bugie sul fatto che non mi sarei impegnata ad avere un insegnante quando ce ne andremo e che sarei d'accordo con le bugie e le informazioni distorte e ingannevoli diffuse da questa struttura". Nella lettera Catherine racconta dell'"angoscia dei figli", del loro stato d'ansia a causa della "separazione forzata" dai genitori e accusa gli assistenti sociali di "avergli mentito" e - addirittura - di aver "usato adolescenti per bullizzarli". "I bambini - è il suo appello - devono essere immediatamente restituiti alla madre e al padre, dove possono iniziare a guarire da questo stato incredibilmente traumatico che tutti e tre vivono ogni giorno!". "Sono costretta a vederli rompere le cose, farsi male, farsi del male a vicenda, disegnare aggressivamente sui muri - spiega ancora la donna -. Qualsiasi capacità di comprensione psicologica vi darebbe la preoccupante consapevolezza del trauma, della depressione e dell'ansia costante che questi tre bambini hanno manifestato fin dal primo giorno".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Famiglia del boscoPESCARA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario