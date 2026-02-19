Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Famiglia del bosco: il papà, soffriamo molto ma crediamo nella giustizia

AA

PESCARA, 19 FEB - "Soffriamo molto, sia io che mia moglie" ma "vogliamo dire con chiarezza che noi crediamo nella giustizia e nel sacro valore della famiglia". In un'intervista rilasciata al quotidiano abruzzese il Centro, il papà della 'famiglia del bosco' torna a parlare dopo tre mesi di silenzio, da quando - il 20 novembre scorso - il tribunale dei minorenni dell'Aquila ha deciso di sospendere la responsabilità genitoriale della coppia e disporre l'allontanamento dei bambini in una struttura protetta. "La nostra vita è diventata insostenibile", dice Nathan, le cui parole fanno eco a quelle della moglie Catherine che, in una lettera depositata gli atti, ha lanciato un duro atto d'accusa nei confronti degli assistenti sociali che si stanno prendendo cura dei tre minori. "Ci sentiamo travolti e confusi da dichiarazioni, polemiche e notizie che non ci appartengono", spiega ancora l'uomo. "Ogni volta che devo separarmi" dai figli "è durissima", aggiunge il papà che ha a disposizione tre incontri settimanali di un'ora e mezza con i minori, mentre la mamma vive nella struttura, ma in un piano diverso dai piccoli. "Anche loro, quando mi vedono andare via, sono molto addolorati - continua -. Non riescono a capire perché io posso uscire dalla casa famiglia e loro no". "Se abbiamo fatto errori, è accaduto per incomprensioni ed equivoci. Noi chiediamo solo una cosa -. si conclude l'intervista -. Vogliamo vivere felici e sereni, con i nostri figli, nel rispetto della legge italiana. Solamente questo".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Famiglia del boscoPESCARA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario