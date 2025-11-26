Giornale di Brescia
Abbonati
Famiglia del bosco, i nuovi avvocati preparano il ricorso

CHIETI, 26 NOV - Gli avvocati Marco Femminella e Danila Solinas del foro di Chieti sono i nuovi legali dei genitori della famiglia che vive nel bosco a Palmoli. I due professionisti, che hanno preso il posto di Giovanni Angelucci, l'avvocato che questa mattina ha annunciato di aver rimesso il mandato difensivo, stanno preparando il ricorso, che sarà depositato venerdì, contro l'ordinanza del Tribunale dei Minori dell'Aquila che nei giorni scorsi ha disposto che i tre figli della coppia venissero collocati in una casa famiglia. Sabato 29 novembre, infatti, scadono i termini per presentare il ricorso.

Argomenti
CHIETI

