Famiglia del bosco, Garante 'restituire i bimbi quanto prima ai genitori'

PESCARA, 19 FEB - L'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, Marina Terragni, esprime viva preoccupazione per la situazione dei tre bambini della cosiddetta 'famiglia del bosco' come rappresentata in una lettera diffusa dalla madre. Una lettera, riferisce in una nota la Garante, "che conferma notizie allarmanti già diffuse sulle condizioni di salute dei bambini". Per questo Terragni si augura che i piccoli possano al più presto tornare con i genitori". "I minori - osserva la Garante - vivrebbero in un costante stato di sofferenza e di ansia che si manifesta in disturbi del sonno e del comportamento. Entrati in struttura in buone condizioni psicofisiche, paradossalmente rischiano di uscirne in una situazione peggiore, irreparabilmente segnati dalle conseguenze del trauma della separazione. Ma salute e benessere dei minori sono e devono restare in tutti i casi, compreso questo, l'assoluta priorità in tutti i procedimenti che li riguardino, obiettivo che non va mai secondarizzato e perso di vista". "Una perizia indipendente realizzata dalla Asl di Lanciano Vasto Chieti - ricorda Terragni - aveva già segnalato lo stato di disagio e sofferenza dei minori e indicato come fosse 'indispensabile favorire e ripristinare una consuetudine nella situazione affettiva attraverso la garanzia di continuità dei legami familiari al fine di estinguere i comportamenti di disagio evidenziati dai bambini'". La Garante si unisce di nuovo e con maggior forza a questo auspicio, "augurandosi che le condizioni di salute dei tre minori vengano attentamente monitorate e che in tempi ragionevoli sia possibile la restituzione dei genitori ai bambini e dei bambini ai genitori".