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Famiglia del bosco: Catherine in lacrime, 'grazie a tutti'

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CHIETI, 16 MAR - "Grazie a tutti ma non possiamo rilasciare dichiarazioni in questo momento". Sono le uniche parole pronunciate da Catherine Birmingham, visibilmente commossa, all'uscita dallo studio legale dove, insieme con il marito Nathan, la sorella e la madre, ha avuto un colloquio con i due avvocati, Marco Femminella e Danila Solinas. Il colloquio dei genitori dei 'bimbi del bosco' è avvenuto proprio nel giorno in cui scadono i termini per la presentazione in corte d'appello del ricorso contro l'ordinanza che, dieci giorni fa, ha disposto l'allontanamento di Catherine dalla casa famiglia dove sono ospitati i suoi tre figli e il contestuale trasferimento - non ancora avvenuto - in un'altra struttura.

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