Famiglia del bosco: cambia la presidente del tribunale dei Minori

L'AQUILA, 03 FEB - Avvicendamento alla guida del Tribunale per i minorenni dell'Aquila finito sotto la lente dei riflettori per il caso della famiglia del bosco. Il plenum del Consiglio superiore della magistratura ha nominato come nuovo presidente Nicoletta Orlando, ex deputata del Pci-Pds. Sostituirà Cecilia Angrisano, che ha raggiunto il fine mandato di otto anni e che ora è in attesa di assegnazione. La giudice uscente era finita nell'occhio del ciclone dopo la decisione di sospendere la responsabilità genitoriale ai genitori dei tre bambini che vivevano nel casolare nel bosco nell'entroterra chietino. I giorni successivi all'ordinanza sui social spuntarono anche insulti e minacce nei suoi confronti. La nomina della nuova presidente deve essere ratificata dal ministro competente e poi ci sarà l'insediamento del nuovo titolare.