Famiglia bosco, genitori convocati giovedì in Tribunale
AA
CHIETI, 01 DIC - Il Tribunale per i minorenni dell'Aquila ha fissato per il prossimo 4 dicembre l'udienza di comparizione delle parti nell'ambito del procedimento che riguarda la famiglia che vive nel bosco di Palmoli. Lo apprende l'ANSA. All'udienza, con gli avvocati Marco Femminella e Danila Solinas, ci saranno anche i genitori dei tre bambini che in seguito all'ordinanza dello stesso Tribunale sono stati collocati in una casa famiglia. Non si esclude che il Tribunale, che ufficialmente ha solo chiesto la comparizione della parti, possa anche decidere di modificare o revocare l'ordinanza di allontanamento del 20 novembre scorso.
