'Falso in bilancio', per Santanchè sentenza entro un anno

MILANO, 21 OTT - Dovrebbe arrivare al massimo nel giro di un anno la sentenza nel processo milanese che vede imputata la ministra del Turismo Daniela Santanchè, assieme ad altre 15 persone, per il presunto falso in bilancio di Visibilia, il gruppo editoriale da lei fondato e da cui ha dismesso le cariche. E' quanto si può ricavare dal calendario delle udienze stilato oggi dai giudici della seconda sezione penale (collegio Cernuto-Di Fazio-Filippini), che prevede date fino al 30 giugno 2026 e anche indicate "udienze di riserva" fino al 27 ottobre nel caso il dibattimento, che si è aperto oggi con l'ammissione delle prove, si prolunghi oltre giugno. Tra l'altro, nell'udienza di stamani i pm Marina Gravina e Luigi Luzi hanno ribadito che le mail e le conversazioni registrate intercorse tra ex dipendenti del gruppo e la senatrice di FdI, e che facevano parte del filone sulla presunta truffa all'Inps, restano solo nel fascicolo dei pm e non è stata chiesta da loro l'acquisizione in questo processo. Dunque, non si è creata, come spiegato anche dal presidente del collegio Cernuto, alcuna questione di inutilizzabilità perché quegli atti non sono nel processo. E soprattutto non c'è stato bisogno di sospendere il processo, in attesa della decisione della Consulta dopo il conflitto di attribuzione con la Procura su quei file e quelle mail sollevato dal Senato il 24 settembre. Come avvenuto, invece, nell'udienza preliminare, a carico della ministra e altri quattro, sul caso della presunta truffa sulla cassa integrazione Covid. Udienza che resta 'congelata' per ora almeno fino a fine febbraio, ma forse anche per altri mesi ancora.