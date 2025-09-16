Giornale di Brescia
Falso in bilancio, 2 ottobre udienza gup per De Laurentiis

Aurelio De Laurentiis durante la presentazione della partnership con Acqua Sorgesana dove ha illustrato le trattative in corso per la creazione di una nuova 'casa' e di uno stadio da gestire. 12 settembre 2024 ANSA / UFFICIO STAMPA CALCIO NAPOLI ANSA PROVIDES ACCESS TO THIS HANDOUT PHOTO TO BE USED SOLELY TO ILLUSTRATE NEWS REPORTING OR COMMENTARY ON THE FACTS OR EVENTS DEPICTED IN THIS IMAGE; NO ARCHIVING; NO LICENSING NPK
ROMA, 16 SET - E' fissata per il 2 ottobre l'udienza davanti al gup di Roma del procedimento che vede indagato il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, in cui si procede per il reato di falso in bilancio in relazione alle annate 2019, 2020 e 2021. Oltre al presidente del club i pm di piazzale Clodio, Lorenzo Del Giudice e Giorgio Orano, chiedono il processo per la società calcistica e per il braccio destro del patron, Andrea Chiavelli. Al centro del procedimento presunte plusvalenze fittizie nella compravendita dalla Roma del difensore Kostas Manolas nell'estate del 2019 e dell'acquisto dell'attaccante Victor Osimhen nel 2020 dalla squadra francese del Lille.

Argomenti
ROMA

  3. Ricarica la pagina se necessario