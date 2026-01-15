Falso avviso ministero dell'Interno per allontanare gente da casa

IMPERIA, 15 GEN - Falsi volantini del Dipartimento di pubblica sicurezza del ministero dell'Interno affissi all'ingresso di case o palazzine dell'Imperiese invitano "ai sensi dell'art. 650 c.p." - gli eventuali non residenti a lasciare le abitazioni. Un falso e la Questura di Imperia mette in guardia i cittadini sulla possibile azione di ladri in appartamento. La questura in una nota infatti precisa che si tratta di un messaggio "falso e ingannevole, che non proviene da autorità istituzionali e che potrebbe costituire un escamotage finalizzato ad allontanare le persone dalle proprie abitazioni, per rubare in casa. Si invita pertanto tutta la popolazione a non dare seguito alle indicazioni riportate nei volantini - si legge nella nota della questura - a non allontanarsi dalla propria abitazione sulla base di tali comunicazioni, a diffidare da richieste di controlli o verifiche non preventivamente comunicate tramite canali ufficiali e a segnalare immediatamente la presenza dei volantini e qualsiasi situazione sospetta al numero unico di emergenza 112". Accertamenti sono in corso da parte della polizia per risalire ai responsabili dell'affissione.