False immagini con l'IA di danni da terremoto, indagine a Forlì

BOLOGNA, 19 GEN - La polizia locale di Forlì ha avviato indagini dopo le false notizie sul terremoto del 13 gennaio, circolate sui social con immagini contraffatte di scuole e altri edifici crollati o danneggiati. Le due scosse, con epicentri a Russi e Faenza, magnitudo 4.3 e 4.1 hanno preoccupato le persone, ma non hanno provocato danni. "Le fotografie, falsamente elaborate o create presumibilmente con programmi di intelligenza artificiale, hanno generato panico e allarme tra la popolazione, suscitando preoccupate richieste di informazioni anche alle istituzioni locali", spiega il Comune di Forlì. Degli esiti delle indagini sarà informata la Procura.