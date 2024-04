Fadlun, tensioni nelle università, troppo politicizzate

ROMA, 03 APR - "Nelle università ci sono tensioni forti, sono molto polticizzate. Un giornalista molto importante alla Federico II non ha potuto parlare in quanto ebreo. Questo non può accadere in un paese civile come l'Italia". Lo ha detto il presidente della comunità ebraica di Roma, Victor Fadlun, poco prima dell'inaugurazione del Binario della Memoria alla stazione di Roma Tiburtina.