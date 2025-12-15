Giornale di Brescia
'Faccetta nera' sulla pista di pattinaggio, polemiche a Campobasso

CAMPOBASSO, 15 DIC - 'Faccetta nera' risuona dagli altoparlanti sulla pista di pattinaggio allestita a Campobasso davanti al Municipio in occasione delle feste natalizie. È accaduto nel fine settimana mentre la pista (evento inserito nel cartellone natalizio promosso dall'amministrazione comunale) era affollata di ragazzi e l'episodio è stato anche filmato da qualcuno dei presenti con il video diventato ora virale sui social. La vicenda ha subito alimentato polemiche con il segretario del circolo cittadino di Sinistra Italiana, Matteo Fallica, che ha parlato di "episodio gravissimo per la canzone simbolo del regime fascista diffusa in un luogo pubblico". Il gestore privato della pista invece ha chiesto scusa con un messaggio sui social: "Siamo mortificati per l'accaduto - ha scritto -, la canzone è uscita da una playlist di YouTube non voluta da noi e nella confusione non ce ne siamo accorti. Ci scusiamo con tutti per l'accaduto".

