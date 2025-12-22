Fabrizio Corona sarà interrogato domani dopo la denuncia di Signorini

MILANO, 22 DIC - Sarà interrogato domani mattina in Procura a Milano Fabrizio Corona, indagato per "revenge porn" su denuncia del giornalista e conduttore tv Alfonso Signorini, dopo che nei giorni scorsi l'ex 're dei paparazzi', attraverso il suo format 'Falsissimo', ha accusato, in sostanza, Signorini di aver portato avanti un sistema di favori sessuali, questo secondo la versione di Corona, per favorire la partecipazione di personaggi al Grande Fratello. L'interrogatorio, fissato dai pm per domani, è stato richiesto dallo stesso ex agente fotografico, difeso dall'avvocato Ivano Chiesa, dopo che due giorni fa (la notizia è emersa ieri) la polizia, coordinata dall'aggiunta Letizia Mannella e dal pm Alessandro Gobbis, ha effettuato perquisizioni a carico di Corona, acquisendo la copia forense del suo telefono e di un tablet e anche il filmato della puntata di 'Falsissimo'. E ciò per recuperare quelle "immagini o video sessualmente espliciti" che sarebbero stati diffusi "illecitamente", come denunciato ai pm da Signorini. Da quanto si è saputo, al momento gli inquirenti indagano sull'ipotesi denunciata dal conduttore e poi valuteranno, comunque, ulteriori eventuali profili del contesto di indagine, anche nel caso vengano presentate denunce da altre persone con l'indicazione di altri reati.