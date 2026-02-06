Fabrizio Corona entra su X e attacca ancora Mediaset

MILANO, 06 FEB - "La richiesta di rimozione delle pagine social, la richiesta della rimozione del canale YouTube, la richiesta dei 160 milioni in sede civile da parte di Mediaset nei miei confronti sono atti intimidatori fatti con metodo mafioso. Sono sbarcato su X". Con questo messaggio Fabrizio Corona ha aperto un profilo sull'ex Twitter di Elon Musk. Apertura annunciata poco prima su una chat di Telegram, in cui ha scritto "sono atterrato su X". Intanto, il profilo che era riuscito ad aprire ancora una volta su Instagram è stato di nuovo rimosso. Corona ha già iniziato a postare su X una serie di messaggi con cui dice, in sostanza, che "non si fermerà" e altri attacchi a Mediaset.