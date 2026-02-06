Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Fabrizio Corona entra su X e attacca ancora Mediaset

AA

MILANO, 06 FEB - "La richiesta di rimozione delle pagine social, la richiesta della rimozione del canale YouTube, la richiesta dei 160 milioni in sede civile da parte di Mediaset nei miei confronti sono atti intimidatori fatti con metodo mafioso. Sono sbarcato su X". Con questo messaggio Fabrizio Corona ha aperto un profilo sull'ex Twitter di Elon Musk. Apertura annunciata poco prima su una chat di Telegram, in cui ha scritto "sono atterrato su X". Intanto, il profilo che era riuscito ad aprire ancora una volta su Instagram è stato di nuovo rimosso. Corona ha già iniziato a postare su X una serie di messaggi con cui dice, in sostanza, che "non si fermerà" e altri attacchi a Mediaset.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
MILANO

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario