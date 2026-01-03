Fabio Pisacane, 'aggredito solo mio fratello, non mio padre'

CAGLIARI, 03 GEN - "Coinvolto solo mio fratello Gianluca, nessuna aggressione a mio padre". È la precisazione via social dell'allenatore del Cagliari Fabio Pisacane a proposito della sparatoria ai Quartieri Spagnoli a Napoli la scorsa notte. "Come riportato da diversi organi di stampa - scrive Pisacane - questa notte mio fratello Gianluca è stato coinvolto in un'aggressione, rimanendo ferito da alcuni colpi di arma da fuoco. Stava rientrando a casa, aveva appena chiuso il locale di famiglia ai Quartieri Spagnoli dopo un'altra giornata di lavoro. Volevo intanto rassicurare tutti sulle sue condizioni: non è in pericolo di vita, ha riportato delle ferite alla gamba, sta bene compatibilmente all'esperienza che ha vissuto. Tanto spavento, ovviamente: per lui, per tutta la nostra famiglia". "Non volevano dirmelo per non farmi preoccupare - prosegue l'ex calciatore e ora alla guida del Cagliari - ho saputo solo questo pomeriggio". Poi la precisazione: "Mio padre, a differenza di quanto scritto, non è stato aggredito. In queste ore ho ricevuto tanti messaggi e telefonate, ringrazio davvero tutti per la solidarietà e l'affetto".