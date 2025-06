Fa retromarcia, investe e uccide la moglie nel Mantovano

MANTOVA, 16 GIU - Ha fatto retromarcia con l'auto e, inavvertitamente, ha investito e ucciso la moglie. E' successo questa mattina a Marcaria, nel Mantovano. Un 90nne alla guida della sua Renault Clio, nell'effettuare una manovra di retromarcia, non si è accorto che dietro c'era la moglie Giuseppina Poli, 87 anni, e l'ha investita. La donna è stata trasportata all'ospedale di Mantova in codice giallo, ma nel giro di poco tempo le sue condizioni si sono aggravate ed è deceduta. Per i rilievi è intervenuta una pattuglia di carabinieri della stazione di Marcaria. Il marito è stato denunciato per omicidio stradale. L'auto è stata posta sotto sequestro, mentre la salma della donna è a disposizione dell'autorità giudiziaria per l'eventuale autopsia.