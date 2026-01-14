Giornale di Brescia
Fa incendiare il proprio ristorante per riscuotere l'assicurazione, arrestato

VENEZIA, 14 GEN - Fa incendiare il suo ristorante per riscuotere il premio assicurativo, ma l'escamotage non gli riesce e viene arrestato dalla polizia. L'uomo, 54 anni, residente nel padovano è d stato raggiunto da un ordine di custodia cautelare emesso dalla Procura di Venezia ed eseguito dalla Polizia che ha svolto le indagini sull'incendio che, lo scorso 12 giugno, distrusse un ristorante a Jesolo (Venezia), causando inoltre l'intossicazione di una decina di persone. L'inchiesta, condotta dagli investigatori della Squadra Mobile di Venezia, ha consentito di raccogliere gravi elementi indiziari nei confronti del padovano titolare del ristorante ritenuto essere l'ideatore ed il mandante dell'incendio, riconducendo l'azione al tentativo di riscuotere indebitamente eventuali premi assicurativi. Nei confronti dell'indagato, già con precedenti, sarebbero state raccolte prove inequivocabili. Nel medesimo contesto operativo, sono stati inoltre eseguiti due decreti di perquisizione nei confronti del titolare del ristorante e di un 50enne sospettato di essere l'esecutore materiale dell'incendio.

VENEZIA

