Fa finire fuori strada auto con famiglia e scappa,rischia 3 anni

ROMA, 04 GEN - I carabinieri di Faleria, in provincia di Viterbo, hanno denunciato per omissione di soccorso e danneggiamento un residente di Civita Castellana, che dopo aver provocato un incidente stradale si è dato alla fuga. I fatti risalgono alla sera del 25 dicembre, quando l'uomo che stava viaggiando con altre persone sul tratto stradale tra Nepi e Castel Sant'Elia, a causa della sua imprudenza e della forte velocita con cui procedeva, ha mandato fuori strada una vettura su cui stava viaggiando una famiglia di quattro persone, di cui due bambini, per poi scappare senza fermarsi. La macchina dopo essere uscita dalla carreggiata ha proseguito la sua corsa fino a un muretto che, fortunatamente, ha fermato la sua corsa prima che precipitasse in un dirupo. Gli occupanti del veicolo incidentato hanno riportato lievi ferite, e quindi sono stati trasportati dal personale del 118 negli ospedali di Viterbo e Roma. Ad inchiodare il pirata della strada uno specchietto retrovisore che aveva perso quando era entrato in contato con l'altro veicolo. Infatti, dal suo numero di matricola e dalle riprese delle telecamere stradali, i carabinieri sono riusciti a risalire al veicolo e al suo proprietario. L'uomo, interpellato ha ammesso le sue responsabilità. Per lui, oltre al deferimento all'autorità giudiziaria, è scattato il ritiro della patente e una sanzione di 1,200 euro. Inoltre, seconde le nuove norme del codice della strada rischia una pena detentiva fino a tre anni. Denunciate anche le altre persone che stavano viaggiando con lui.