ExxonMobil entra nel mercato carburanti in Ecuador

QUITO, 30 GEN - ExxonMobil, terza compagnia petrolifera al mondo, entra per la prima volta nel mercato dei carburanti dell'Ecuador aggiudicandosi un contratto da circa 213 milioni di dollari per la fornitura di benzina ad alto numero di ottano. Lo ha annunciato la compagnia statale Petroecuador, che martedì ha assegnato al gruppo statunitense la gara per l'importazione di 2,65 milioni di barili di prodotto. Il volume, riporta il sito all news ecuadoriano Primicias, equivale a circa l'11% delle importazioni annue di benzina ad alto ottano del Paese. Le consegne, articolate in nove carichi da 295 mila barili ciascuno, sono previste tra marzo e maggio. Alla gara d'appalto hanno preso parte otto operatori internazionali, tra cui Trafigura, Glencore e Phillips 66. In una prima fase ExxonMobil non aveva presentato l'offerta più competitiva, ma ha successivamente migliorato le condizioni economiche, ottenendo il differenziale più basso dell'intera gara. Secondo analisti del settore, l'operazione segnala una maggiore apertura di Petroecuador ai grandi player globali e potrebbe rafforzare la concorrenza, con potenziali effetti positivi sui prezzi per il Paese andino, sempre più dipendente dalle importazioni di carburanti raffinati.

