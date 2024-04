Extinction Rebellion allontanati dal grattacielo Intesa Sanpaolo

TORINO, 27 APR - La Digos della questura di Torino ha fatto uscire, a uno a uno, gli attivisti ambientalisti di Extinction Rebellion che da questo primo pomeriggio erano entrati nell'atrio del grattacielo di Intesa Sanpaolo a Torino, per contestare il G7 in programma da domani a Venaria Reale. Tutti gli attivisti sono stati identificati e, a quanto si apprende, 60 di loro verranno denunciati per violenza privata, in quanto per oltre cinque ore hanno bloccato l'ingresso dell'edificio. Non si sono registrate tensioni durante l'allontanamento degli attivisti.