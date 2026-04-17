Extinction Rebellion affigge manifesti satirici contro mostra su clima

TORINO, 17 APR - In occasione della visita del ministro dell'Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, a Pinerolo (Torino), prevista nel pomeriggio nell'ambito della mostra Becoming Climate, il movimento Extinction Rebellion ha affisso manifesti di protesta in diverse vie del centro cittadino, tra cui anche l'area della Cavallerizza Caprilli, sede dell'evento. I manifesti raffigurano il ministro alla guida di un'automobile mentre accelera, con sullo sfondo la Mole Antonelliana, accompagnati dalla scritta in evidenza 'Ecovandali'. "Incolliamo questi manifesti per rendere evidente l'ipocrisia di chi governa questo Paese", riporta Extinction Rebellion. "Da un lato il ministro attacca i movimenti definendoli vandali e ideologici, dall'altro il governo continua ad approvare progetti che comportano la distruzione di ecosistemi, l'aumento delle emissioni climalteranti ed enormi costi sociali, ignorando il parere della cittadinanza e della comunità scientifica". Per il movimento "siamo al paradosso", dato che "il ministro di un governo che ha scommesso tutto sul gas - una fonte di energia fossile, al centro di tensioni geopolitiche e che la comunità scientifica invita da anni ad abbandonare - gira adesso l'Italia a inaugurare mostre sugli effetti della crisi climatica". Secondo Extinction Rebellion "stiamo vivendo una crisi democratica oltre che climatica, che ci sta spingendo verso il collasso ecologico e sociale" e "in un momento in cui sempre più cittadini chiedono politiche climatiche ambiziose, la priorità del governo sembra essere quella di mantenere un sistema fondato sui combustibili fossili, costi quel che costi".