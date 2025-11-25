Extinction Rebellion a Rai Torino, 'su violenza parole contano'

TORINO, 25 NOV - Dieci attiviste di Extinction Rebellion hanno occupato questa mattina la parte esterna dell'ingresso della sede Rai di via Verdi, a Torino, durante una protesta nel giorno contro la violenza sulle donne. Le partecipanti si sono legate tra loro con corde e si sono coperte la bocca con scotch nero, esponendo uno striscione con la scritta 'Sleghiamo l'informazione'. Secondo il movimento, l'azione intende denunciare una narrazione ritenuta distorta da parte dei media. "Occupiamo l'entrata della Rai, perché invece che svolgere il suo compito di informare correttamente la popolazione propone delle narrazioni distorte", afferma una portavoce, Elsa. A suo avviso questo riguarda "i temi dei femminicidi, della crisi ecoclimatica e del genocidio a Gaza, temi profondamente intrecciati come i nastri con cui ci siamo legate. Temi segnati dalla più grande delle violenze: il silenzio". "Stando a quanto emerge dal rapporto dell'Osservatorio Step - riporta una nota del movimento -, i media italiani nel raccontare i femminicidi utilizzano ancora termini come "raptus" - anche se in misura minore negli ultimi anni - e prediligono l'empatia nei confronti del carnefice e la spettacolarizzazione nei casi di stupro e violenza sessuale. La scelta delle parole influenza la percezione del pubblico, e la mancanza di linguaggio e narrazione adeguata nei media emerge anche nel campo ambientale, come sottolinea il rapporto annuale dell'Osservatorio Pavia: un ultimo esempio è l'ondata di calore di giugno, quando meno di un quarto dei servizi nei tg serali citava la crisi climatica come causa del fenomeno". "Vogliamo - conclude Elsa - un'informazione libera e critica, che smascheri le narrative distorte, invece di alimentarle. Un informazione capace di responsabilizzare i cittadini e chi detiene il potere, che dia voce alle vittime, invece di proteggere i carnefici. Un'informazione in cui verità e giustizia siano centrali, e in cui la violenza non sia mai normalizzata".