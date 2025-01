Expo 2025 Osaka: Fujimoto, verso più diversità e meno divisioni

TOKYO, 18 GEN - "Un futuro all'insegna del rispetto per la diversità delle culture, i molteplici contesti delle nostre società, e i diversi pensieri. Differenze che però, dobbiamo esserne consapevoli, possono finire per creare divisioni. Quindi l'Expo Osaka 2025 come luogo di incontro". A dirlo all'ANSA nel corso di una visita guidata al sito, è l'architetto Sou Fujimoto, l'ideatore del Grand Ring, una struttura interamente di legno con una circonferenza di due chilometri che circonderà i padiglioni nazionali dei vari Paesi presenti alla Esposizione universale da aprile a ottobre nella seconda città più grande del Giappone. Tra i diversi tipi di legno utilizzati in prevalenza il cipresso giapponese e quello di hinoki, così come il cedro rosso europeo, rinforzati con metallo per rispettare i criteri anti-sismici. Le travi di legno sorreggono un tetto spiovente, alto 20 metri nel punto più alto, studiato per proteggere i visitatori dalle intemperie durante le visite. Ed è proprio la costruzione in questo materiale, secondo l'architetto giapponese, che richiama al messaggio chiave dell'evento: "Questo grande anello è composto dal legno, e rappresenta una chiara affermazione a cercare di rivolgersi alla natura garantendo la sostenibilità dell'ambiente, senza tuttavia trascurare la spinta necessaria verso la tecnologia del futuro", conclude Fujimoto: "Mi piace quindi unire storia e futuro per creare una meravigliosa coesistenza tra natura e artefatti, come un simbolo della sostenibilità per il futuro".