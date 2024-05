Expo 2025 Osaka: accordo imprese Lazio con il Padiglione Italia

ROMA, 15 MAG - Le associazioni di categoria del settore industria e infrastrutture della Regione Lazio - Unindustria, Federlazio, Ance, Confapi - e il Commissariato Generale per l'Italia a Expo 2025 Osaka hanno firmato oggi presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale un accordo mirato a valorizzare le opportunità di crescita economica e di sviluppo che offre la partecipazione a Expo 2025 Osaka. L'evento, promosso dal Maeci in collaborazione con la Regione Lazio, si è tenuto alla presenza del Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani, del Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca e del Commissario Generale per l'Italia a Expo 2025 Osaka, Mario Vattani. "Con questa firma si mette in atto una proficua sinergia tra imprese, associazioni e istituzioni, un concreto esempio del Sistema Italia che porteremo in Giappone", ha commentato Vattani, "Fare sistema è fondamentale per la Diplomazia della crescita. Regioni e territori svolgono un ruolo chiave nella promozione dell'Italia nel mondo e il Padiglione Italia, grazie alla nostra collaborazione avviata con la Conferenza delle Regioni, le accoglie con spazi e servizi dedicati. La partecipazione dell'Italia sul palcoscenico globale di Expo è un'occasione unica per aggiornare e ampliare l'immagine dell'Italia, accelerare i processi di internazionalizzazione di imprese e territori". L'accordo, nell'ottica della Diplomazia della crescita e nel contesto delle sinergie con le autonomie locali e della diplomazia dei territori - informa una nota - precede la formalizzazione della partecipazione della Regione Lazio e di altre realtà associative e settoriali al Padiglione Italia a Expo 2025, che si terrà a Osaka, Giappone, dal 13 aprile al 13 ottobre 2025. Presenti alla firma con il Commissario Generale per l'Italia a Expo 2025 Osaka, Mario Vattani, i rappresentanti delle associazioni di categoria Unindustria, Federlazio, Ance, Confapi, il Vice Presidente della Regione e Assessore Sviluppo economico, Commercio, Artigianato, Industria, Internazionalizzazione, Roberta Angelilli, il Direttore Generale Ice, Lorenzo Galanti, e il Presidente di Lazio Innova Francesco Marcolini.