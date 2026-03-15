Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Exit poll per Parigi, in testa l'erede di Hidalgo contro Rachida Dati

AA

PARIGI, 15 MAR - Secondo i primi exit poll delle municipali francesi, a Parigi il candidato della sinistra unita, Emmanuel Grégoire, erede della sindaca uscente, Anne Hidalgo, è in testa contro la sfidante Rachida Dati, della destra Républicains. Secondo l'istituto Elabe, Grégoire ha ottenuto fra il 31 e il 34% dei voti, seguito dalla Dati al 30%.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
PARIGI

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario