Exit poll Parigi, socialista Grégoire sindaco, battuta Dati

PARIGI, 22 MAR - Emmanuel Grégoire, candidato della gauche che ha rifiutato l'alleanza de La France Insoumise, ha battuto ampiamente, secondo i primi exit-poll, Rachida Dati, sfidante Républicains, che al ballottaggio era alleata con i macroniani. Il successo del successore di Anne Hidalgo sembra molto ampio, secondo la tv pubblica France 2, Grégoire è al 53,1%, Rachida Dati al 38,1%.