Exit poll Opinio-Rai, Occhiuto al 59-63%, Tridico al 35,5-39,5%

Oggi e domani si vota in Calabria per elegiere il presidente della regione. In foto Roberto Occhiuto al voto.ANSA\ARENAFOTO
ROMA, 06 OTT - Il governatore della Calabria ricandidato per il centrodestra, Roberto Occhiuto, tra il 59 e il 63% e lo sfidante del centrosinistra, Pasquale Tridico, tra il 35,5 e il 39,5%. È questa la prima istantanea degli esiti del voto in Calabria scattata dall'exit poll di Opinio Italia per Rai. Francesco Toscano (Democrazia Toscana Popolare) è dato tra lo 0,5 e il 2,5% dall'exit poll di Opinio Italia per Rai.

ROMA

