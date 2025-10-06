Exit poll Opinio-Rai, Occhiuto al 59-63%, Tridico al 35,5-39,5%

ROMA, 06 OTT - Il governatore della Calabria ricandidato per il centrodestra, Roberto Occhiuto, tra il 59 e il 63% e lo sfidante del centrosinistra, Pasquale Tridico, tra il 35,5 e il 39,5%. È questa la prima istantanea degli esiti del voto in Calabria scattata dall'exit poll di Opinio Italia per Rai. Francesco Toscano (Democrazia Toscana Popolare) è dato tra lo 0,5 e il 2,5% dall'exit poll di Opinio Italia per Rai.