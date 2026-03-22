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Exit poll in Renania, Cdu in vantaggio al 30,5%, terza Afd in forte ascesa al 20%

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BERLINO, 22 MAR - Nel Land tedesco della Renania-Palatinato, stando agli exit poll pubblicati dalla tv pubblica Ard, la Cdu è in netto vantaggio con il 30,5%. Spd segue con il 27. Afd è terza con il 20%, il risultato migliore nell'ovest. I Verdi sono dati al 7,5%. Tutti gli altri sarebbero fuori dal parlamentino regionale: la Sinistra della Linke è al 4,5%, i Freie Waehler al 4% e i liberali al 2,1%.

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