Exit poll in Renania, Cdu in vantaggio al 30,5%, terza Afd in forte ascesa al 20%

BERLINO, 22 MAR - Nel Land tedesco della Renania-Palatinato, stando agli exit poll pubblicati dalla tv pubblica Ard, la Cdu è in netto vantaggio con il 30,5%. Spd segue con il 27. Afd è terza con il 20%, il risultato migliore nell'ovest. I Verdi sono dati al 7,5%. Tutti gli altri sarebbero fuori dal parlamentino regionale: la Sinistra della Linke è al 4,5%, i Freie Waehler al 4% e i liberali al 2,1%.