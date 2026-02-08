Exit poll in Portogallo, vittoria del candidato di centrosinistra

LISBONA, 08 FEB - Urne chiuse in tutto il Portogallo, dove si è svolto il ballottaggio delle elezioni presidenziali. Gli exit poll elaborati dall'Università Cattolica di Lisbona per la televisione pubblica (Rtp) danno la vittoria al candidato di sinistra, António José Seguro, il cui risultato presenta una forchetta fra il 68% e il 73%. Il leader del partito di ultradestra Chega, André Ventura, si attesta fra il 28% e il 32%.