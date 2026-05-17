Exit poll in Andalusia, Pp sfiora la maggioranza assoluta, crollo del Psoe

MADRID, 17 MAG - In Andalusia il Partido Popular con il governatore uscente, Juan Manuel Moreno Bonilla, secondo gli exit poll di Sigma 2 per la tv pubblica Canal Sur, avrebbe ottenuto il 44,8% dei voti. I popolari otterrebbero così fra i 56 e i 59 seggi, pari alla maggioranza assoluta sui 109 scranni della Camera regionale. Il Psoe, con la ex premier Maria Jesus Montero candidata alla presidenza della Giunta, avrebbe ottenuto il 22,5% dei suffragi e fra i 26 e i 29 seggi, rispetto ai 30 della scorsa legislatura, che segnavano il peggiore risultato di sempre nella regione, per 40 anni feudo socialista, fino al 2018. Il partito di estrema destra Vox si fermerebbe al 13,2% dei consensi, fra i 13 e i 15 seggi, in linea con i 14 che controllava. Sul fronte della sinistra, la coalizione Por Andalucia (che associa Sumar, Izquerda, Unida e Podemos) conquisterebbe il 7% dei voti e tra i 5 e i 6 seggi, rispetto ai 7 della precedente legislatura. Mentre la forza di sinistra regionalista Adelande Andalucia, si affermerebbe con il 6,8% dei suffragi, con 4 o 5 seggi, raddoppiando i 2 finora mantenuti.