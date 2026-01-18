Giornale di Brescia
Exit poll, il socialista Seguro in testa alle presidenziali portoghesi

LISBONA, 18 GEN - Urne chiuse in Portogallo per il primo turno delle presidenziali. Gli exit poll elaborati dall'Università Cattolica di Lisbona confermano senza grandi sorprese che si andrà al ballottaggio il prossimo 8 febbraio. Il candidato più votato sarebbe il socialista António José Seguro (30%-35%), seguito dal leader del partito di ultradestra Chega, André Ventura (20%-24)%. In un testa a testa con lui per il secondo posto c'è il liberale João Cotrim de Figueiredo (17%-21%), mentre restano più distanziati l'ex ammiraglio Henrique Gouveia e Melo (11%-14%) e il candidato appoggiato dalla coalizione di governo, Luís Marques Mendes (8%-11%).

