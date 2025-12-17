Giornale di Brescia
Ex sindaco muore dopo aver battuto la testa giocando a padel

ASCOLI PICENO, 17 DIC - Batte la testa mentre gioca a padel e muore. Un gravissimo lutto ha colpito la provincia di Ascoli Piceno: è morto a 66 anni Pasquale Allevi, ex sindaco di Folignano e titolare del Poliambulatorio Pianeta Salute. La disgrazia si è consumata stasera mentre Allevi stava giocando a padel con alcuni amici presso l'Ancaria Padel di Ancarano, nel Teramano. Durante una fase di gioco ha urtato violentemente contro una struttura metallica che delimita il campo, battendo la testa. L'impatto gli ha fatto perdere immediatamente i sensi. Gli amici presenti hanno subito compreso la gravità della situazione e hanno allertato il 118. Sul posto è intervenuta un'ambulanza, con il coordinamento tra le centrali operative di Teramo e Ascoli, ma nonostante i ripetuti tentativi di rianimazione da parte dei sanitari, per Allevi non c'è stato nulla da fare. Grande appassionato di sport, Allevi praticava da tempo il padel ed era conosciuto ad Ascoli anche per il suo ruolo di medico sociale che ha ricoperto alcuni anni fa nell'Ascoli Calcio. La notizia della sua morte si è diffusa rapidamente, suscitando profondo cordoglio in tutta la comunità.

ASCOLI PICENO

