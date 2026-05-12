Ex sindaco arrestato in Honduras per l'omicidio dell'ambientalista Juan López

TOCOA, 12 MAG - Le autorità dell'Honduras hanno arrestato l'ex sindaco di Tocoa, Adán Fúnez, accusato di essere il mandante dell'assassinio dell'attivista ambientale Juan López, ucciso nel settembre 2024 dopo una lunga battaglia contro un progetto minerario nel dipartimento di Colón. Con Fúnez sono stati fermati anche l'imprenditore Héctor Eduardo Méndez e Juan Ángel Ramos Gallegos. Secondo la procura honduregna, i tre sarebbero i mandanti del delitto. López guidava la protesta contro una miniera di ossido di ferro accusata dagli ambientalisti di minacciare foreste e riserve naturali. Pochi giorni prima di essere assassinato aveva chiesto le dimissioni di Fúnez per presunti casi di corruzione. L'omicidio provocò reazioni internazionali, con appelli alla giustizia da parte dell'amministrazione Biden, di Papa Francesco e delle Nazioni Unite. Gli ambientalisti denunciano da anni le violenze contro chi difende il territorio in Honduras, uno dei Paesi più pericolosi al mondo per gli attivisti ambientali.