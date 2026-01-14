Ex presidente Umbria Marini ribadisce 'totale estraneità' ad accuse
PERUGIA, 14 GEN - Ribadisce la propria "totale estraneità rispetto a qualsiasi profilo di rilevanza penale" l'ex presidente della Regione Umbria Catiuscia Marini che "continua a nutrire piena fiducia nel pieno accertamento dei fatti, serbata sin dalle prime fasi dell'indagine". Lo ha riferito il suo difensore, l'avvocato Nicola Pepe dopo la richiesta di assoluzione avanzata dalla Procura generale nel processo d'appello per le presunte irregolarità nei concorsi in ambito sanitario. "La difesa della dottoressa Catiuscia Marini prende atto con soddisfazione della richiesta di assoluzione della Procura generale in sede di appello - scrive il legale in una nota -, formulata a seguito di una dettagliata analisi di tutti i profili giuridici e delle questioni ad essi sottese".
