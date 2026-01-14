Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Ex presidente Umbria Marini ribadisce 'totale estraneità' ad accuse

AA

PERUGIA, 14 GEN - Ribadisce la propria "totale estraneità rispetto a qualsiasi profilo di rilevanza penale" l'ex presidente della Regione Umbria Catiuscia Marini che "continua a nutrire piena fiducia nel pieno accertamento dei fatti, serbata sin dalle prime fasi dell'indagine". Lo ha riferito il suo difensore, l'avvocato Nicola Pepe dopo la richiesta di assoluzione avanzata dalla Procura generale nel processo d'appello per le presunte irregolarità nei concorsi in ambito sanitario. "La difesa della dottoressa Catiuscia Marini prende atto con soddisfazione della richiesta di assoluzione della Procura generale in sede di appello - scrive il legale in una nota -, formulata a seguito di una dettagliata analisi di tutti i profili giuridici e delle questioni ad essi sottese".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
PERUGIA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario