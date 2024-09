Ex presidente dell'Uruguay Mujica lascia l'ospedale

MONTEVIDEO, 15 SET - L'ex presidente dell'Uruguay, José "Pepe" Mujica, ha lasciato l'ospedale di Montevideo dove è stato operato sabato 7 settembre a causa di complicazioni derivanti dal trattamento del cancro all'esofago. In una conferenza stampa il suo medico personale ha detto che Mujica è stato dimesso dopo che la gastrostomia, una procedura che permette di nutrirsi attraverso un sondino direttamente nello stomaco, "ha funzionato". A Mujica era stato diagnosticato un cancro all'esofago a inizio maggio ed era stato portato d'urgenza in ospedale la scorsa settimana per problemi digestivi causati dalla radioterapia per combattere il tumore.