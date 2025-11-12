Giornale di Brescia
Ex postino scomparso,procura indaga per omicidio volontario

GORIZIA, 12 NOV - In relazione alla scomparsa, avvenuta nel 2019, dell'ex postino triestino Vito Mezzalira, la procura di Gorizia procede per i reati di concorso in omicidio volontario, concorso in sottrazione di cadavere e truffa aggravata e continuata. E' confermato che nel registro degli indagati sono indagati la compagna Mariuccia Orlando, il figlio della donna Andrea Piscanec e il fratello di lei, Moreno Redivo. Lo si apprende da un comunicato diffuso dai carabinieri che informa anche di una svolta nelle indagini il 6 e 7 novembre quando sono stati eseguiti rilievi tecnici nell'abitazione dove risiedeva lo scomparso.

