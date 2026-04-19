Ex parlamentare lascia i suoi averi al Comune, nella sua villa una scuola d'arte

MILANO, 19 APR - A Cassano Magnago era nata, e alla sua morte l'ex parlamentare Maria Agostina Pellegatta proprio al Comune in provincia di Varese ha voluto lasciare tutti i suoi averi, inclusa la villa di famiglia sulla piazza dove si trova anche il municipio, con la richiesta che diventi una scuola pubblica d'arte e musica. A dare la notizia - riportata oggi dalla Prealpina - è stato il sindaco Pietro Ottaviani che ha scritto una lettera ai cittadini. Deputata del Pci dal 1972 al 1979, ed è tornata di nuovo in parlamento, questa volta al Senato, con Verdi e Comunisti italiani dal 2006 al 2008, Pellegatta è deceduta a 87 anni lo scorso 10 aprile, a meno di un mese di distanza da un altro politico nato a Cassano Magnago, Umberto Bossi morto il 19 marzo. "Il notaio mi ha comunicato che la Senatrice ha scelto di destinare l'intero suo patrimonio al Comune di Cassano Magnago. Un gesto straordinario, che comprende la sua splendida casa di Piazza 25 Aprile, con tutto il suo contenuto, e l'intero patrimonio finanziario. Non solo un lascito - ha scritto Ottaviani -, ma una visione: la volontà chiara di investire nel futuro, con un vincolo preciso: realizzare una scuola pubblica, cioè finanziata e riconosciuta dallo Stato o da enti locali, di musica e/o arte. Un progetto destinato ai giovani, alla cultura e alla crescita della nostra Città". Il Comune inizierà ora le procedure per l'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario con l'assicurazione dell'amministrazione che saprà "onorare questo lascito con responsabilità".