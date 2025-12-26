Ex parlamentare e magnate russo arrestato a Malpensa, torna libero

VARESE, 26 DIC - L'ex parlamentare e magnate del petrolio russo Victor Khoroshavtsev è stato arrestato il giorno di Natale in provincia di Varese, in esecuzione di un mandato di cattura internazionale, e oggi è tornato in libertà in seguito alla decisione della Corte d'Appello. Il 73enne, secondo quanto è stato ricostruito, voleva trascorrere le festività natalizie con la figlia, che vive a Milano, e per questo era arrivato in Italia. Gli investigatori della questura di Varese lo hanno arrestato in un hotel di Somma Lombardo, molto vicino all'aeroporto di Malpensa, su segnalazione dell'Interpol. Sull'ex parlamentare pendeva infatti dal 29 marso scorso un mandato di cattura internazionale: l'uomo è accusato in Russia di aver realizzato una frode da oltre cento milioni di euro, denaro sottratto ai fondi pensione e poi portato dal magnate all'estero. Khoroshavtsev è comparso questa mattina davanti ai giudici della Corte d'Appello di Milano, dopo aver trascorso la notte in carcere a Busto Arsizio (Varese), e i giudici lo hanno rimesso in libertà. Il mandato di estradizione, sostengono i legali dell'uomo, è "giuridicamente non applicabile" in quanto la Federazione Russa è stata espulsa dal Consiglio d'Europa dalla Corte Europea per i diritti dell'uomo, con sospensione della cooperazione giudiziaria ordinaria.